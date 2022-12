Il paese resta senza pediatra 

Il nuovo anno porterà delle novità sul fronte sanitario a Serramanna. «A partire da gennaio l’unica pediatra presente in paese cesserà l’attività e andrà in pensione. È stato bandito nei mesi scorsi un avviso di reclutamento per un pediatra provvisorio da destinare a bambini e ragazzi che ne resterebbero sprovvisti». L’annuncio è del sindaco Gabriele Littera che a poche ore dalla fine del 2022 fa il punto sull’assistenza. «In mancanza di un nuovo pediatra, ci si potrà rivolgere ai pediatri disponibili nei paesi limitrofi appartenenti alla stessa Asl», ha chiarito il sindaco.

Le sostituzioni

Le novità, tuttavia, non riguardano solo i più piccoli. Con l’arrivo nel nuovo anno Pietro Castagna, medico con incarico provvisorio, cesserà l’incarico e al suo posto sarà nominato Carlo Aresti. Una nuova scossa nel fragile panorama della medicina di base che sconta (dal luglio scorso) la mancanza di tre dei sei medici di famiglia operanti nel paese: Domenico Serratore andato in pensione, e Federica Casula e Angela Sanna, che avevano chiesto il trasferimento e chiuso l’ambulatorio. La falla sanitaria era stata tamponata dai medici ancora in carica (Bruno Garau, Maria Cristina Todde e Maria Assunta Cancedda) e, in parte, dai dottori della guardia medica Diego Tevere e Marco Meloni che hanno garantito, in prosecuzione degli orari di avvio e fine turno, l’assistenza essenziale ai circa tremila pazienti senza medico. «La Asl 6 del Medio Campidano sta nominando un nuovo medico con incarico provvisorio fino all’individuazione del medico titolare da destinare ai cittadini precedentemente iscritti con i professionisti cessati nel comune di Serramanna. A partire dal 2023 coloro che erano in carico al dottor Castagna, avranno le due guardie mediche a disposizione. Una volta incaricato ufficialmente il nuovo medico, il dottor Aresti (che riceverà nei locali prima ad uso del dottor Serratore), chi oggi è senza medico potrà essere assegnato a quest’ultimo fino ad un massimo di 1000 pazienti», ha spiegato Littera. «Nelle prossime settimane, sempre in raccordo con la Asl, verificheremo quali ulteriori incarichi provvisori o, ancor meglio, definitivi saranno banditi per ripristinare il servizio per le migliaia di cittadini ancora privi di un medico di famiglia».

