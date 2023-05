Il paese resiste ai signori del vento 

Celestino Ortu, sanlurese che di recente acquistato alcuni ettari di terreno in paese, è preoccupato: «Spero che non ostacolino la mia passione per la natura. I miei terreni sono vicinissimi al nuraghe di Genna Maria e non cederò un millimetro. Li ho comprati perché mi occupo di paesaggio, faccio riemergere le essenze della macchia mediterranea a discapito delle piante infestanti. È la mia passione ora che sono in pensione. Ho i miei progetti e non vorrei perdere l’occasione di svilupparli. Queste pale sono come un fulmine a ciel sereno». Anche gli agricoltori sono preoccupati. Gianfranco Cillocco, che possiede diverse particelle interessate all’esproprio, afferma: «Oltre a modificare in modo negativo il nostro paesaggio, noi abbiamo un altro concetto di energia pulita e il fatto che ci venga imposto non è corretto».

La ferma posizione a non cedere un millimetro di terra è il segnale di quanto le pale non sono gradite. Il sindaco Onnis prosegue: «Il nuraghe Genna Maria è inserito nella tentative list , l’elenco dei siti che il Governo italiano potrebbe candidare all’Unesco e non avrebbe molto senso portare avanti questo progetto sapendo che eventuali ispettori dell’organizzazione delle Nazioni Unite lo potrebbero bocciare perché sul panorama del nuraghe si staglierebbero le pale eoliche».

A Villanovaforru la battaglia contro le pale eoliche continua e coinvolge tutto il paese. «Da una ricognizione accurata tra i proprietari, ci risulta che ad oggi nessun villanovese abbia ceduto terra dell’agro di Villanovaforru alle multinazionali del vento», è l’annuncio che il sindaco Maurizio Onnis ha affidato ai social. Tuttavia, oltre 250 particelle di terreno dovrebbero essere espropriate per far spazio agli impianti e i cittadini sono preoccupati e arrabbiati.

I timori

Distanza ravvicinata

Philippe Saffray, cittadino francese, dal 2016 vive in paese per la pace, la tranquillità e il paesaggio che Villanovaforru offre. Gli aerogeneratori cadrebbero quasi sopra la sua testa: « Queste pale distruggono il mio progetto di vita. Ho creato un modello agricolo che sta appena cominciando a funzionare e rischio di perdere tutto. Con le pale il livello di disturbo acustico sarà così alto che non potrò rimanere nella mia casa, né i miei cavalli potranno sopportarlo. Si tratta di pale alte 220 metri». Tutti in paese lamentano il mancato coinvolgimento. Philippe Saffray insiste: «Nessuno è venuto a presentarmi un progetto o semplicemente a cercare informazioni sulla realtà del luogo in cui è prevista l’installazione delle pale. Ho scoperto che una pala eolica alta 220 metri sarà a 342 metri (257 metri con le pale) dalla mia abitazione principale. Poi una parte del mio terreno, che rappresenta l’unico accesso alla mia residenza principale, mi verrebbe espropriato. Mi pongo molte domande riguardo alla valutazione dei rischi durante lo studio di questi progetti».

