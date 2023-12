«Il paese raccontato in un fumetto» 

Fausto Cauli da bambino voleva fare il fumettista di professione, ma gli eventi della vita hanno voluto che diventasse un agente di commercio. Ora pensionato 72enne è riuscito a realizzare il suo sogno ed è diventato celebre per i suoi disegni sulle cronache del passato di Guspini che sono stati pubblicati sul sito https://fumettologica.it.

La passione

«Fin da bambino mi piaceva disegnare, mi fermavo spesso dal marmista Pittau, lui era un bravo disegnatore e scultore, mi dava un carboncino e mi faceva disegnare nelle lastre di marmo in attesa di essere lavorate. Poi, alle scuole medie, il professore di educazione artistica Attilio Della Maria, diventato successivamente pittore e fotografo di fama, mi invogliò ad iscrivermi alla Scuola d’arte di Oristano. Frequentai qualche anno, senza però conseguire il titolo, attratto dalla professione di agente di commercio che mi ha accompagnato alla pensione», racconta Cauli che ha vissuto l’infanzia in un rione popolare di famiglie di artigiani, minatori e contadini per raccontare il passato. «Il disegno mi libera la mente da ogni pensiero, mi fa respirare a pieni polmoni e mi riporta indietro nel tempo, ripenso alla mia infanzia e riaffiorano ricordi allegri e tristi dai quali traggo l’ispirazione per i miei disegni».

Il paese

Tra i soggetti preferiti da Cauli ci sono quindi i personaggi di Guspini, uomini e donne che fanno parte della vita e della storia del paese. «Rimango contento quando mostro i miei disegni, riproponendoli a persone che hanno vissuto quei tempi e, devo essere sincero, provo una specie di nostalgia per il tempo passato e le persone conosciute. I miei sono semplici disegni, io non ci vedo arte, ma è un modo di scrivere che a me è più congeniale. Quando voglio comunicare lo faccio con la pittura, alla quale purtroppo non ho potuto dedicare molto tempo per gli impegni della professione di agente di commercio».

Il ricordo

Serve qualche istante per scegliere tra i tanti protagonisti dei suoi ritratti. «Fra i personaggi che ho disegnato, – dice – quello che mi fa sorridere di più senz’altro è tziu Antoi Peppi Tuveri cun sa besti , la notte di Natale sparava con un antico fucile ai pezzi di lardo che si incendiavano, io con i miei fratelli, dalla finestra guardavamo la scena e ne ridevamo. Provo ancora tristezza per tziu Peppino il non vedente, in qualche occasione c'erano dei ragazzi poco rispettosi che gli nascondevano il bastone o gli facevano altri scherzi».

