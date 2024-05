Il paese raccontato dalle foto 

Amìme (guardami, in tabarchino) è il progetto di fotografia contemporanea che ha al centro Carloforte. Una serie di dittici, due foto che compongono un’opera, sono stati scattati dal fotografo Maurizio Pighizzini, professionista internazionale coinvolto in numerose campagne di moda e progetti artistici. Dal 25 maggio al 28 settembre le foto scattate in giro per Carloforte saranno esposti in diverse zone “du paize”, per essere ammirati dai carlofortini e dai turisti. Una mappa delle foto sarà messa a disposizione dall’Info Point. Le opere sono in vendita e il ricavatoservirà a finanziare progetti di educazione civica e sensibilizzazione nella tutela del mare e delle spiagge dell’Isola di San Pietro. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA