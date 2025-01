Il paese punta sull’intelligenza artificiale 

Gavoi punta sull’intelligenza artificiale come opportunità di sviluppo e abbattimento delle distanze geografiche, connettendo sempre più la Barbagia al resto del mondo.E dalla collaborazione tra l’ex funzionario dell’Onu Lucio Pascarelli e il Comune, nascono i DigiLAB con un programma specifico di attività dai primi computer all’I.A, l’intelligenza artificiale. Nella serata di ieri, il primo incontro nella sala consiliare del paese, alla presenza di decine di giovanissimi: «Da ormai un anno e mezzo - racconta il tutor Pascarelli - ho deciso di vivere a Gavoi, innamorato della sua paesitudine. La sinergia con le istituzioni locali è stata fin da subito massima e da qui è nata l’idea di mettere a disposizione di tutti la mia esperienza, cogliendo le potenzialità dell’intelligenza artificiale».

Per il programma che si articolerà in più attività, una volta la settimana, più argomenti, fra cui spiccano: il metaverso, Pc and reti, passando per Microcomputer e Internet-Off Things, Droni e fotogrammetria, fino alla stampa e fresa 3d (Artigianato 4.0).

«L’obiettivo vuole essere quello di digitalizzare e formare le nuove generazioni, allargando la cerchia anche agli artigiani - aggiunge Pascarelli - dimostrando di come grazie alle nuove tecnologie la Sardegna possa diventare centro e non più periferia». Un programma ambizioso a cui altri Comuni già guardano con interesse.

