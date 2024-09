Il paese punta agli sposi milionari 

Ieri, a bordo del veliero che li trasportava all’Isola dei Cavoli, sono rimasti folgorati dalla bellezza di quell’angolo di paradiso: «Organizzeremo qui i matrimoni più ricchi del globo». Villasimius diventerà una «destination luxury events». Parola dei 15 fra i migliori manager al mondo che si occupano, appunto, di cerimonie extra lusso. Manager che pianificano i matrimoni di attori americani, emiri e principi ereditari, miliardari russi e petrolieri indiani. Manager che il Comune sta ospitando (sono arrivati martedì, andranno via tra oggi e domani) per fare del paese il punto di riferimento del wedding-tourism.

Il tour

«Siamo partiti da una semplice considerazione – spiega il sindaco Gianluca Dessì – e cioè siamo passati da dieci matrimoni di coppie straniere del 2014 alle oltre cinquanta di quest’anno. È evidente che siamo fra le mete più gettonate, e allora perché non ospitare anche le nozze dei miliardari?». Ed ecco il primo mattoncino, ospitare i migliori wedding-planner per far toccare con mano la bellezza del paese e individuare i luoghi più suggestivi (non solo l’isola dei Cavoli). «Credo sia la cosa migliore portarli qui – aggiunge Dessì – e le loro prime considerazioni ci stanno dando ragione. Sono entusiasti». Arrivano da Russia, Dubai, Francia, Londra, California. Come Percy Sales, americano: «Io qui – ha detto a tutti in inglese di fronte alla spiaggia di Capo Boi – mi sento come a casa, a Santa Barbara in California. C’è il mare, la montagna e uno stile di vita lento. Fantastico».

La prospettiva

A coordinare il progetto la sarda Ivonne Concu (l’esperta cui il Comune si è affidata): «Tempo fa a Dubai avevo visto un evento simile, perché non riproporlo in Sardegna? Non abbiamo nulla da invidiare al resto del mondo». La scelta è poi caduta su Villasimius «perché ci sono già delle buone basi, adesso si tratta di farci trovare pronti, a partire dal tessuto imprenditoriale del paese». Proprio per questo sono in programma dei corsi di formazione: «Parteciperanno albergatori – prosegue Concu – fiorai, pasticceri e tutte le figure che saranno coinvolte in un evento di una simile portata. Solo per fare un esempio: una di queste agenzie si è presa Disneyland per quattro giorni, l’intero parco cioè è rimasto a disposizione solo degli sposi e degli invitati».

Mezzo paese, insomma, per qualche giorno potrebbe essere “affittato” da qualche miliardario «con importanti ricadute economiche, ma bisogna impegnarsi sin da subito per essere pronti già nel 2025». Assieme al Comune e a Ivonne Concu in regia c’è la Villasimius srl e il Consorzio turistico: «L’idea è bella – dice Sergio Ghiani, presidente del Consorzio – quel che adesso conta però è portare avanti nel migliore dei modi il progetto. Lavoriamo tutti assieme perché ci sia un seguito immediato a questa quattro giorni».

