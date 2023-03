Il paese preso d’assalto per due giorni dagli speleologi 

Dopo tre anni di stop per la pandemia, due giorni di formazione a Gonnosfanadiga per gli speleologi della società speleologica italiana (Ssi), del comitato esecutivo regionale e della commissione nazionale scuole di speleologia. Sono arrivati più di 130 speleologi da tutta la Sardegna per partecipare alla due giorni di formazione organizzati dall’associazione speleologica Speleum APS di Gonnosfanadiga. Il corso di II livello è inerente le tecniche avanzate di progressione su corda in ambienti.

«Il sabato, presso la sala del centro analisi, è stato dedicato alla parte teorica. La domenica, presso il parco comunale Perd’e pibera, è stata dedicata all’approfondimento delle tematiche sulle criticità legate alla sicurezza speleologica», spiegano dall'associazione.

L’affluenza è stata molto alta e tutti hanno alloggiato nelle strutture del paese, dove i parenti degli speleologi hanno potuto passeggiare e fare escursioni con l’associazione Bentu Estu. Il corso si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione e con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli organizzatori, docenti e agli entusiasti partecipanti.

