Il paese preso d’assalto per Domus antigas 

Oltre quindicimila persone distribuite nell’arco dell’intera giornata, un successo oltre le più rosee aspettative che conferma come Domus antigas, il format ideato dalla Pro Loco giovani, sia la strada giusta per portate i visitatori a Pula anche lontano dai mesi estivi. Da corso Vittorio Emanuele, per poi passare attraverso via Corinaldi, proseguire per via Nora sino a piazza Del Popolo, le attrazioni inserite nel programma di Domus antigas sono state prese d’assalto da migliaia di visitatori, arrivati anche dai paesi più lontani della Sardegna meridionale.

Le antiche case aperte al pubblico per l’occasione, l’abitazione di fra Nazareno, dove erano presenti anche i cappuccini di Is Molas, le visite guidate alle splendide ville Santa Maria e Asquer, l’esibizione dei gruppi folk e dei Bois, le maschere di carnevale tipiche di Escalaplano, hanno catturato l’interesse delle persone che, per tutta la giornata, hanno affollato l’anello stradale del centro storico.

Grande interesse hanno ottenuto anche i vari laboratori e le dimostrazioni che hanno mostrato ai visitatori le arti e gli antichi mestieri del paese. Nonostante l’arrivo di diversi pullman e centinaia di auto, il traffico in paese è stato regolamentato dalla polizia locale senza particolari problemi. È stata una domenica da incorniciare anche per i bar e i ristoranti del paese, impegnati a servire una notevole mole di clienti, fatto insolito per un mese invernale.

