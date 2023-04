Il paese piange Stefano, il centauro buono 

Fiori sul sagrato, palloncini bianchi, gli amici con il casco in mano e un pensiero comune: «Adesso sei lì, tra le stelle, a scherzare con Gabriele. Ciao Stefano, ragazzo dal cuore d’oro». Un intero paese ieri pomeriggio ha salutato così Stefano Mansi, morto sabato dopo essere caduto dalla moto lungo la stessa strada - zona Porto Sa Ruxi, Provinciale 17 - che sei mesi fa costò la vita all’amico motociclista Gabriele Viel. Don Gianni Soro ancora una volta fatica a trovare le parole: «Adesso è il momento del silenzio - raccomanda - ed è anche il momento di stringerci attorno alla mamma, ai fratelli e ai familiari di Stefano. Hanno bisogno di sentire il nostro sostegno, anche solo con una pacca sulla spalla». Il sacerdote ricorda quanto fosse ben voluto Stefano «e lo dimostrano le mille testimonianze d’affetto di questi giorni».

Perché sì, Stefano era un ragazzo d’oro, senza grilli per la testa. «Un gran lavoratore - è il ricordo di Enrico Cogoni, ex assessore comunale e imprenditore di Villasimius - che ho avuto modo di conoscere nel periodo in cui ha lavorato per me. Rispettoso di tutto e di tutti e attento ad apprendere qualsiasi cosa nuova gli si presentasse davanti». Mille sacrifici per coltivare la sua grande passione, quella per le moto e per la auto: «Metteva da parte i risparmi per potersi comprare la moto o l’auto dei sogni, questa era la sua vera e semplice passione». Poche settimane fa aveva iniziato a lavorare in una pizzeria come rider: a bordo di una Panda consegnava il cibo a domicilio. Giovane serio e laborioso con «quell’amore genuino per le due ruote - scrive Matteo in ricordo dell’amico - che lo ha spinto lontano da una vita sregolata. Era un ragazzo a modo, rispettoso del prossimo ed educato».

Le cause che hanno portato alla rovinosa caduta (e poi all’impatto fatale con il guardrail) non sono ancora chiare. Tra le ipotesi quella di un ostacolo improvviso che avrebbe portato Stefano ad inchiodare e perdere il controllo. Per gli amici una cosa è certa: con i guardrail “salva motociclisti” (quelli con le protezioni morbide che arrivano sino all’asfalto presenti, ad esempio, in Spagna) probabilmente si sarebbe salvato. Motociclisti che ieri, tra sole e spruzzi di pioggia, hanno accompagnato Stefano nel suo ultimo viaggio dalla chiesa al cimitero. Qui è stato sepolto vicino a Gabriele. Per sempre insieme.