Il paese piange Pina Ghisu: donò un’opera per la pace 

«Sono le persone come Pina che ancora fanno pensare Orune come un paese che rifiorisce con la cultura, con il bisogno di condividere, seminare amore, solidarietà e rispetto, nonostante fosse altrove il suo pensiero era costantemente rivolto a Orune». Scrive così Giovanna Moreddu, della biblioteca “Antonio Pigliaru” perché Orune piange la scomparsa di Pina Ghisu. L'insegnante che viveva da tempo a Cagliari ha mantenuto saldo il rapporto con la comunità di origine a cui nel 2023 donò un pannello in memoria della nonna dal titolo “Sos Cosinzos de una moriente”. Opera appesa all’ingresso del cimitero che è testamento spirituale e un invito alla pace e alla fratellanza. (m. d.)

