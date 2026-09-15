Il paese piange monsignor Luigi Melis Il sindaco proclama il lutto cittadino 

Villasalto piange la scomparsa di monsignor Luigi Melis. Sacerdote originario del paese, nato nel 1940 e ordinato a Cagliari nel 1967. Il suo ministero, durato oltre 59 anni, lo ha portato ovunque nell’Isola: Quartucciu, Silius, Assemini, Suelli, Furtei, Villasor, Domus de Maria e Nurri, prima del ritorno nel paese natale, dove fu parroco dal 2012 al 2021. Qui lasciò uno dei segni più importanti del suo servizio: nel 2015 promosse il riconoscimento della chiesa di Santa Barbara come Santuario diocesano. Fu anche autore de “Su Scravamentu in Biddesatu”, rappresentazione del Venerdì Santo in lingua sarda. Nel 2016 fu nominato monsignore. Attualmente era amministratore parrocchiale a Sisini, frazione di Senorbì. L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, esprimendo il dolore della comunità. Tanti anche i messaggi di affetto sui social, dove viene ricordato per la semplicità e la dedizione verso il prossimo. I funerali saranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale.

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