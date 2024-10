Il paese piange la scomparsa di Mario Cossu, il re delle maschere 

Ottana piange la scomparsa di Mario Cossu, 84 anni, decano dei mascherai locali, nonché socio fondatore delle associazioni Boes e Merdules e Sos Bezzos.Ieri i funerali dell'artigiano. Unanime il cordoglio, con una folla giunta da tutta la Sardegna, fra i ricordi della comunità locale e del mondo delle tradizioni barbaricine. L’associazione Boes e Merdules ne ricorda «passione e dedizione che hanno lasciato un’impronta indelebile nelle nostre vite», aggiungendo poi: «La sua capacità di unire le persone e trasmettere bellezza alle nostre tradizioni sarà sempre ricordata». Da qui l’impegno: «Continueremo a portare avanti i valori che Mario ha incarnato».Il gruppo de Sos Bezzos traccia la figura di un uomo che ha dimostrato appartenenza e attaccamento alla nostra tradizione. Al ricordo del museo Arti e tradizioni si aggiunge, poi, quello di Mamoiada, col museo delle Maschere, che Cossu aveva visitato di recente e dove sono esposte due sue creazioni. Per il primo cittadino ottanese Franco Saba, quella di Mario Cossu è «una figura che mancherà a tutto il paese, per la dedizione con cui ha promosso Ottana, come artigianato. La prossima settimana, insieme agli amici de Sos Bezzos, saremo a New York per il Columbus day. Mario ne sarebbe certamente felice». (g. i. o.)

