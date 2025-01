Il paese piange Franco Loi, il commerciante della belle époque 

Il paese piange il commerciante di abbigliamento Franco Loi, morto ieri in ospedale a 87 anni. Il suo impero lo ha creato negli anni Sessanta: i suoi capi di abbigliamento hanno vestito nel tempo decine di migliaia di clienti. Nelle boutique di via Roma all’ingresso del paese, c’era tutto, dalle calze all’abbigliamento di campagna, dalle camice agli abiti per tutte le misure e per tutti gli eventi, compresi gli abiti da cerimonia e matrimoniali. Compravano i sinnaesi ma arrivavano clienti da Settimo, Maracalagonis, Solanas, Quartu, Cagliari. Un negoziante della bella époque della Sinnai che produceva e che a Sinnai comprava tutto o quasi nelle botteghe, dagli alimentari all’abbigliamento.

Da alcuni anni a gestire il negozio è il figlio Roberto. Ma lui ha continuato, sino ad alcune settimane fa, a stare al suo posto con i clienti. Cagliaritano, si è sposato giovanissimo a Sinnai con Antonietta Lepori, dalla quale ha avuto tre figli, Marcello, attuale parroco di Pula, Roberto, consigliere comunale di Sinnai, e Barbara. Per oltre 60 anni non è mai mancato all’appuntamento quotidiano con la lettura de L’Unione Sarda. (r. s.)

