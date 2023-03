Il paese piange Alba, la donna che scelse di vivere nel Sarrabus 

Il Sarrabaus lo aveva conosciuto tanti anni fa nel corso di una vacanza al mare con familiari. Se ne era innamorata al punto da tornarci sette anni fa, questa volta per starci. Aveva acquistato casa e persino in agrumeto. Si era portata dietro pure Laura, la donna di servizio, più anziana di lei e che lei poi ha dovuto assistere sino alla morte alcuni anni fa. Maria Alba Testa era fatta così. Una donna d’altri tempi. Amava essere attiva, sempre in movimento, anche protagonista, non escludendo neppure una sua candidatura in politica.

A Villaputzu la si vedeva spesso in bici; poi con la sua auto diretta al suo agrumeto di “Proxiumini”, zona di Porto Corallo, dove martedì ha trovato la morte in un drammatico incidente sulla Provinciale 99. Ieri l'ha ricordata il sindaco Sandro Porcu. Lo ha fatto anche il parroco don Franco Serrau nel libretto on line della parrocchia. «Un tragico incidente - ha scritto il sacerdote - ha messo fine alla vita di Alba Testa. Una profonda tristezza ha avvolto l'intera comunità che si stringe intorno a tutte le persone coinvolte. Che il Signore accolga nella gloria del paradiso l'anima buona di Alba. E dia forza e serenità a chi si è trovato suo malgrado coinvolto nell'incidente».

Intanto i carabinieri di Villaputzu hanno chiuso le indagini con un rapporto in Procura: la donna era alla guida della sua auto che si è immessa sulla Provinciale 99: lo scontro con un Suv è stato inevitabile. I funerali si svolgeranno sabato alle 15 in paese.

