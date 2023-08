Il paese onora Maria Mulas al traguardo dei 101 anni 

Maria Mulas ha soffiato su 101 candeline. Ha vissuto il ventennio fascista e la seconda guerra mondiale. Ha scelto di vivere dove è nata, in quella Loceri di cui conosce bene le campagne in cui ha lavorato con intensità. Ieri le hanno fatto visita gli assessori comunali Enrico Pistis e Angelo Mulas, omaggiandola con un mazzo di fiori. Dalla sua poltrona ha dispensato sorrisi a chi ha varcato la soglia della sua casa di via Roma nel giorno di un traguardo speciale.

Devota alla Madonna e al Sacro Cuore, sostiene di essere una miracolata, soprattutto quando era finita in prognosi riservata e in ospedale pensavano non ci fossero più speranze. Signora Maria è nubile e ha sei nipoti e due pronipoti.