Il paese nuove i primi passi verso la comunità energetica 

Energia pulita a disposizione dell’intera comunità, prodotta autonomamente da cittadini, imprese ed enti pubblici. A Donori parte l’iter per la creazione di una comunità energetica da fonti rinnovabili. Il Comune ha affidato l’incarico per la redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica alla società Macs di Palermo attraverso una procedura di gara sul portale telematico Sardegna Cat.

La società incaricata, oltre alla consulenza tecnico-giuridica, avrà anche il compito di svolgere attività di animazione territoriale con il coinvolgimento della popolazione. Per le spese di progettazione, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro dalla Regione che, per il triennio 2023/2025, ha stanziato complessivamente 14 milioni di euro per lo sviluppo delle comunità energetiche in tutto il territorio della Sardegna grazie alle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale. Per il momento sono due le comunità energetiche operative in Sardegna, quelle costituite a Villanovaforru e Ussaramanna. Con vantaggi evidenti in termini economici e ambientali: l’autoproduzione di energia garantisce un forte risparmio sulle bollette elettriche e un beneficio diretto per l’ambiente grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili al posto di quelle fossili, passaggio fondamentale verso la transizione energetica. In caso di esito positivo dell’iter e di via libera da parte del Gestore nazionale dei servizi energetici, Donori sarebbe il primo comune del Parteolla a mettere in piedi una comunità energetica.