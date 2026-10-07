Il paese non attrae più le giovani coppie 

Meno abitanti e meno famiglie. Dolianova ha smesso di crescere. Il trend negativo cominciato alcuni anni fa è diventato ormai una costante: il 2025 si è chiuso con un saldo negativo di 50 abitanti (35 nati e 85 morti) fissando il numero dei residenti a 9.341, 349 in meno rispetto a dieci anni fa. I dati emergono dal Documento unico di programmazione, illustrato dalla vicesindaca Daniela Sedda e approvato dal Consiglio comunale. Il boom demografico di inizio millennio è dimenticato. In poco più di 15 anni, la popolazione di Dolianova era arrivata a sfiorare i 10mila abitanti, passando dai 7.344 residenti del 2000 ai 9.695 del 2017.

Pochi cantieri

La cittadina del Parteolla, nei primi anni del 2000, era diventata l’isola felice dell’edilizia: i cantieri spuntavano come funghi per realizzare complessi residenziali con una preferenza per le case con giardino e posto macchina, molto richieste dalle giovani coppie e dalle famiglie con bambini. Una realtà che ora rappresenta solo un lontano ricordo: l’edilizia è ferma, pochissimi i cantieri aperti. Lo certifica anche la presenza di un’unica agenzia immobiliare in paese. Le altre, che a inizio del 2000 trattavano un’importante mole d’affari, sono sparite. «Il settore immobiliare ha subito una contrazione, ora si lavora più con i giovani del paese che con gente che arriva da fuori», dice Arianna Pau dell’agenzia La Fenice. «I prezzi delle case non hanno subito grossi rincari. È cambiato il mercato».

Single in maggioranza

Più che acquistare, è diventato quasi impossibile trovare casa in affitto. Poche e a prezzi alti le case disponibili: «I proprietari preferiscono la formula dell’affitto breve. In molti non si fidano più di affittare a lungo termine». Un aspetto da tenere presente per provare a spiegare il calo demografico. Ma il dato che preoccupa di più è un altro: la popolazione di Dolianova è costituita per il 45.06% da single, mentre le famiglie si attestano al 44%. Il resto è composto da vedove, vedovi e divorziati, a conferma della poca attrattività per chi vuole costruire un progetto di vita insieme.

Disagi per i pendolari

Un altro tasto dolente è rappresentato dai trasporti con servizi carenti per chi si sposta quotidianamente verso il capoluogo. Da anni, il Comitato dei pendolari del Parteolla denuncia tempi troppo lunghi di percorrenza dei mezzi pubblici, oltre un’ora per un tragitto di 25 chilometri. Ad incidere anche l’aumento del costo dei carburanti diventato ormai strutturale dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. «I prezzi sono alle stelle», dicono i pendolari, «chi deve comprare casa ci pensa due volte. I soldi risparmiati sull’affitto o l’acquisto della casa vengono bruciati da quelli per la mobilità». In molti segnalano anche un altro aspetto: il progressivo affievolimento dei servizi sanitari territoriali iniziato con il Covid e acuitosi negli ultimi anni con il venir meno delle prestazioni specialistiche. Per questo si attende con ansia l’apertura del nuovo poliambulatorio. Un servizio essenziale non solo per Dolianova ma per tutto il territorio.

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