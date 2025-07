Il paese nella Città Metropolitana? No, grazie 

No all’ipotesi di referendum consultivo con la cittadinanza per entrare nella Città Metropolitana di Cagliari, e si alla provincia del Medio Campidano, dove Serramanna è ufficialmente tornata dal primo giugno scorso, dopo gli anni di appartenenza alla provincia del Sud Sardegna. Il consiglio comunale ha respinto così la mozione del consigliere di minoranza Carlo Pahler, che col documento chiedeva «l’avvio del procedimento per il trasferimento del Comune di Serramanna alla Città Metropolitana di Cagliari».

Il dibattito

«Una proposta presentata fuori tempo massimo, le procedure previste per opporsi al nuovo riassetto delle province sono abbondantemente scadute», ha detto Gigi Piano, consigliere di maggioranza. Carlo Palher auspicava un «positivo esercizio politico di riflessione attorno al tema» rivendicando «la collocazione strategica di Serramanna storicamente è quotidianamente connessa all’area vasta di Cagliari, con i flussi di mobilità per motivi di lavoro, studio, sanità e servizi che si orientano con evidenza verso la Città Metropolitana di Cagliari». Questo in sintesi il senso della mozione. «La procedura per opporsi al riassetto allo stato attuale non risulta fattibile. Non siamo contrari a un referendum, perché il ricorso alla consultazione dei cittadini è sempre da tenere nel massimo rispetto, ma non condividiamo la mozione. Le affinità, evocate, che Serramanna avrebbe con Cagliari e con la Città Metropolitana si sono affievolite di molto, non ci sono più», ha argomentato dai banchi della minoranza Gigi Piano, che della Provincia del Medio Campidano (prima di essere affossata dal referendum) è stato assessore nella Giunta guidata dall’allora presidente Fulvio Tocco. «Siamo in una provincia che dà garanzie, e siamo il terzo comune per numero di abitanti», ha continuato Piano». No alla Città Metropolitana di Cagliari e si al Medio Campidano anche dal consigliere Giacomo Dettori: «Stare nel Medio Campidano può essere strategicamente molto positivo, nella Città Metropolitana saremmo invece solo periferia».

I commenti

Secondo il sindaco Gabriele Littera «far parte di un ente, come la Città Metropolitana di Cagliari, in cui siamo come una goccia del mare, non ci metterebbe in una posizione di visibilità e non ci darebbe vantaggi». Il primo cittadino ha parlato del rapporto tra il paese e il Medio Campidano sottolineando «un’appartenenza identitaria molto radicata, come una città diffusa, con 28 Comuni e 100 mila abitanti, 49 chilometri di coste tra le più incontaminate, il sistema montano del Linas e del Campidano irriguo, la storia, l’archeologia mineraria, le case campidanesi».

