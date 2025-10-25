Il paese mette in piazza le sue più antiche tradizioni culturali 

A Quartucciu prosegue “Su Pannu ’e Santu Pedru – Paradas in Pratza”, la manifestazione che riporta al centro le tradizioni e la memoria del paese. L’iniziativa - cofinanziata dalla Regione e coordinata da Forma e Poesia nel Jazz - nata da un progetto presentato dall’assessorato alla Cultura di Quartucciu, si è aperta ieri con la mostra alla DomusArt, tra costumi sardi, dolci e arti popolari.

«Il progetto – spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini – nasce per dare a questa antica manifestazione il giusto riconoscimento, riportando a Quartucciu una tradizione dimenticata da tempo. Abbiamo scelto di allestire la mostra all’interno di una casa campidanese, per ricreare l’atmosfera autentica delle pratzas».

«Il nome Paradas in pratzas – aggiunge – racchiude due significati: Paradas come le decorazioni e gli eventi pubblici, pratzas come piazze e spazi privati che si affacciavano su fienili e stalle. Lo scopo è rappresentare la connessione tra la parte laica e quella religiosa che un tempo si intrecciavano naturalmente. L’identità del nostro territorio è la combinazione di storia, cultura, paesaggi e persone: cambiare in relazione al passato, guardando al futuro».

Stasera dalle 17 nel centro storico, spazio alle mostre fotografiche, ai laboratori e alla sfilata dei gruppi folk, con balli tradizionali e musica in piazza San Giorgio.

RIPRODUZIONE RISERVATA