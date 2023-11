Il paese mette in mostra i gioielli per l’edizione di Saboris Antigus 

Domenica 19 dicembre Saboris Antigus fa tappa a Siurgus Donigala, per il quarto appuntamento della decima edizione della manifestazione dopo il successo di Gergei, Selegas e Serri.

Si inizia alle 9 nella chiesa di Santa Maria con l’inaugurazione della mostra di oggetti sacri animata dall’associazione culturale La Corale; la giornata entra nel vivo con l’apertura degli stand espositivi nelle vie del centro storico e l’apertura delle case con punti di distribuzione di piatti e prodotti tipici della tradizione. In programma anche la mostra delle maschere locali Is Scruzzonis e la degustazione di prodotti tipici; le visite guidate al nuraghe a cura dell’archeologa Maily Serra; l’esposizione dei giochi antichi e di alcuni ambienti delle case del passato; la visita alla chiesa di Santa Maria; canti e balli per le vie del paese con il gruppo Sonusu de Beranu; il laboratorio di pasta, pane e dolci locali e i vari laboratori degli antichi mestieri.

Alle 18 lo spettacolo musicale con Maria Giovanna Cherchi, balli con i gruppi folk di Siurgus Donigala e diverse coppie di ballerini. Nel programma della giornata ci sarà anche una importante riferimento al Carnevale isolano con la sfilata itinerante de Is Scruzzonis, maschere tradizionali di Siurgus Donigala ma riconosciute tra le più importanti e affascinanti di tutta la Sardegna. La maschera rappresenta un mitologico animale che alcuni associano alle fattezze di un serpente, altri a un geco: il suo scopo è quello di incutere allo stesso tempo timore e rispetto. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA