Il paese, la laguna e Giliacquas diventano un set 

Ciak, a Elmas si gira. L’asticella, dal caratteristico rumore, della famosa tavoletta utilizzata nell’ambiente cinematografico nella quale sono riportati il titolo del film e i dati della scena di ripresa, è scesa in alcuni dei luoghi più significativi e caratteristici della cittadina masese: il Comune, la borgata di Giliacquas con vista laguna e la scuola secondaria di primo grado “Monsignor Saba”. Tra i protagonisti della storia c’è il 12enne Diego Lobina, che viva a Elmas nella realtà e nella finzione.

La pellicola, in fase di produzione, s’intitola “Aquilegia Nuragica” ed è scritta e diretta dal regista Luca Lobina in collaborazione con il direttore della fotografia Francesco Orrù, i comuni di Elmas, Gairo e Seui nonché dell’azienda Arst Trasporti regionali della Sardegna e del Trenino Verde. Il titolo del film si rifà all’omonima pianta, comunemente nota come aquilegia dei nuraghi, specie erbacea perenne endemica della Sardegna.

Si tratta del terzo cortometraggio di Lobina le cui riprese sono cominciate a settembre e che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2025. Nonostante abbia come protagonista principale il Trenino Verde e la storica linea Mandas-Laconi, sbarca anche a Elmas. Un viaggio che fà da sfondo a storie di famiglie, amicizia e avventure di gruppi di adolescenti attraverso la riscoperta di tradizioni, usi e costumi locali. Ma non solo: come nel caso masese si riscoprono scorci caratteristici: «Elmas – dichiara il regista – è una piccola città a due passi da Cagliari, molto tranquilla e con dei paesaggi suggestivi tra i quali spicca la meravigliosa laguna di Santa Gilla».

Soddisfatta dell’iniziativa la sindaca Maria Laura Orrù: «Siamo molto contenti che il regista abbia scelto il nostro territorio, lo ringraziamo». (sa. sa.)

