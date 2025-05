Il paese invaso dai turisti per la sagra dell’asparago 

Grande folla a Nuraminis per la “Sagra dell’asparago” che va in archivio con un bilancio positivo. Il successo lascia ben sperare per il futuro della rassegna che celebra la coltura principe del territorio: l’asparago verde che, con 100 ettari di superficie coltivata (contando i contadini aderenti alla cooperativa di produttori Pro.Orto.Asso, l’azienda Orto Sardo e altri produttori singoli), colloca Nuraminis e Villagreca in vetta alla classifica dei massimi produttori dell’Isola. Tutto grazie al lavoro della Pro Loco di Nuraminis e Villagreca: ha coordinato la macchina organizzativa, che ha visto in campo anche l’amministrazione comunale. Migliaia le persone che hanno partecipato alla sagra. «Il bilancio della sagra va oltre le nostre aspettative, abbiamo assistito ad una massiccia presenza di visitatori che premia i nostri sforzi organizzativi e logistici che definirei imponenti, per accogliere nel migliore modo possibile gli ospiti», commenta il presidente della Pro Loco Ignazio Zedda. Dall’atteso concerto del gruppo Ratti Matti al convegno tematico curato da Martino Muntoni, e ancora musiche e balli sardi, esibizione di gruppi in maschera sardi: ecco i momenti salienti della sagra, che è stata occasione per accendere un faro sull’associazionismo del paese (con la presenza dell’Avis, il gruppo folk Sa Corona, l’oratorio Don Bosco, tra gli altri) nella cornice godibilissima del parco Riu Gloria e del viale Berlinguer con decine stand fra produttori agricoli, artigiani, hobbisti, presi d’assalto da una folla di visitatori. (ig. pil.)

