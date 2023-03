Il paese invaso dagli scacchisti 

Gli scacchi sono ormai diventati una febbre contagiosa nel Sulcis dove tornei e competizioni stracciano record e creano anche un indotto sul quale scommettono privati e associazioni. I 188 iscritti del 2022 a Domusnovas sono stati stracciati nel bis di quest’anno del campionato provinciale under 18 che ha totalizzato ben 261 partecipanti e portato un migliaio di persone ad invadere il paese delle grotte. Il numero di 261 iscritti è di gran lunga un record in Sardegna per un campionato provinciale ma forse il primato è anche maggiore: «Gli arbitri - commenta Isacco Ibba, maestro del circolo Mo.S.Ca e organizzatore insieme all’istituto comprensivo Meloni di Domusnovas - ci dicono si tratti di un record nazionale: è un primato che ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre meglio».

La sfida

Già a podio nel 2022 gli scacchisti di punta del Sulcis si sono confermati qualificandosi per i campionati assoluti di Tarvisio. Gli under 10 Sofia Scioni e Daniel Michele Pitzeri (di Villamassargia) hanno conquistato due terzi posti, conferme anche per i domusnovesi Alice Caterina Soletta, terza nell’under 16 femminile, e per Ivan Contini, secondo nell’under 16 maschile ma vincitore provinciale perché preceduto da un coetaneo dell’oristanese. All’evento hanno collaborato 11 tra associazioni e privati di Domusnovas, Villamassargia e Iglesias ai quali si sono aggiunti anche il marchio Arborea e il bolognese “Le due torri” (attrezzatura e gadget). Ai partecipanti sono andati coppe, premi, gadget oltre a sconti e ticket gratuiti per la grotta di San Giovanni e il Koala Park.

L’invasione

Ristoranti, pizzerie, rosticcerie e panifici sono stati presi d’assalto ma non è bastato: «Tanti hanno consumato i pasti al sacco qui a scuola e anche in macchina», confida Marta Putzulu, dirigente scolastica del Meloni e artefice, con Isacco Ibba, del successo degli scacchi nel Sulcis con l’inserimento della pratica nell’attività didattica. «È una scommessa vinta - aggiunge - ormai anche gli alunni più piccoli chiedono insistentemente di giocare a scacchi». Una febbre che si propaga e che ha ripreso vigore anche a Iglesias ma non solo: «In questi giorni - dice Isacco Ibba - su richiesta di un’associazione abbiamo cominciato a promuovere gli scacchi a Sant’Antioco».