Il paese in rivolta contro la lista “straniera”: «Non andiamo a votare» 

inviato

Goni. Se Remo Ortu fosse candidato a sindaco probabilmente vincerebbe le elezioni comunali di Goni. Il commissario 67enne originario di Gadoni da un anno amministra il piccolo paese del Gerrei, dopo le dimissioni della prima cittadina Manuela Guggeri, che lasciava il Municipio nel 2024 proprio in questi giorni. Il funzionario nominato dalla Regione, forte di esperienze simili maturate ad Assemini, Riola Sardo e Villasimius, stando alle opinioni dei gonesi, avrebbe lavorato talmente bene da indurre le forze politiche del paese a non presentare liste per le comunali.

Le due liste

«C’è stato un accordo per consentire al commissario di restare ancora in Municipio perché ci sono alcuni finanziamenti importanti da sbloccare. Abbiamo cosi deciso di non presentare le liste», dicono Pino Cossu e Riccardo Delussu, ex consiglieri comunali e coordinatori dei due raggruppamenti pronti a scendere in campo. Che però non avevano fatto i conti con un terzo incomodo: la lista “Forza del Popolo” che candida a sindaco Elia Demuro, 53enne insegnante di musica, originario di Sinnai. Guida un gruppo di otto aspiranti consiglieri. Nessuno di loro risiede in paese. E la cosa ha fatto infuriare un po’ tutti.

Partito del non voto

«Non andiamo a votare». Lo ripetono in continuazione i cittadini che si ritrovano vicino alla pensilina del bus in via Riu su bau. Ogni sera organizzano un’assemblea. «Facciamo il nostro G8», ironizza Nello Demuro, ex consigliere comunale, astensionista convinto. «Non dobbiamo votare», taglia corto Franco Lai, ex emigrato in Germania. «Meglio il commissario – commenta il 90enne Salvatore Cossu – ha fatto più lui in un anno che tanti sindaci. Nessuno era riuscito a portare la rete idrica nelle case popolari. Purtroppo è stata presentata questa lista. Un affronto ai gonesi. Non ci rappresentano, non sanno niente del paese». Vitalio Marci (80 anni) si sente offeso: «Come si permettono? Sicuramente molti di questi candidati non sanno nemmeno dove è Goni».

Il candidato

Elia Demuro è pronto alla contesa elettorale: dovrà vedersela con il quorum (50 per cento più uno) e con un paese di 430 abitanti che ha deciso di non votare. «Il nostro è un partito nato da poco – afferma l’aspirante sindaco – non vogliamo entrare nel merito di scontri e polemiche. Noi ci presentiamo per far conoscere il nostro modo di fare politica. Un lavoro che nasce dal basso. Io conosco il paese, ci ho lavorato in diversi periodi per tre anni complessivi». Demuro insegnava nella scuola media, che oggi non c’è più, spazzata via dai tagli che colpiscono i paesi in avanzato stato di spopolamento. A Goni i bambini e gli scolari fanno i pendolari fin dalla tenera età: frequentano asilo, scuole elementari e medie a San Basilio. Non c’è un panificio né un distributore di carburante. Anche il parroco è “a scavalco” con un paese vicino. In Municipio ci sono pochissimi dipendenti. «Mi sono dimessa proprio per questa ragione – dice l’ex sindaca Manuela Guggeri – è stato un periodo di grande stress. Era impossibile andare avanti. Non si può lavorare in queste condizioni. Sicuramente non andrò a votare e non ho alcuna intenzione di ricandidarmi».

Il commissario

«Mi fa piacere che sia stato apprezzato il mio lavoro – dice il commissario Remo Ortu – ho cercato di fare del mio meglio. Per quanto riguarda gli aspetti politici non credo che la mia opinione sia importante. Porterò a termine il mandato con il massimo impegno».

RIPRODUZIONE RISERVATA