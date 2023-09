Il paese in mostra con “Artis e ortus” 

Saranno quasi centocinquanta gli espositori presenti domenica ad Isili nel lungo percorso di “Artis e ortus, coltiviamo la partecipazione”. Un chilometro e mezzo dedicato all’esposizione nella via principale del paese per raggiungere gli angoli più suggestivi e caratteristici del centro storico. In mostra le ricchezze di un luogo che ha una storia da raccontare fatta di ettari di terreni, di ortaggi, di mani ruvide che lavorano e che producono, di rame che vibra sotto i colpi del martello, di fili di lana che si intrecciano per raccontare il passato e per disegnare il futuro. «Tutto questo», ha detto il consigliere Marco Addis, «è il biglietto da visita di una comunità che si apre, che vuole accogliere, che invita a scoprire ciò che ha da offrire».

L’obiettivo

L’amministrazione comunale spera di poter ripetere il successo dell’anno scorso, per questo ormai da settimane il paese è in fermento per garantire ai visitatori una giornata speciale tra arte, spettacolo, musica e tradizione. «La manifestazione», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «celebra appunto l’arte, la creatività e l’abilità artigianale della comunità isilese, è l’occasione per immergersi nella variegata bellezza dell’artigianato e delle passioni dei nostri abitanti».

Il programma

Associazioni, privati cittadini, gruppi di amici, tutti stanno dando il proprio contributo perché “Artis e ortus” sia «la giornata evento dell’autunno isilese». L’apertura ufficiale della manifestazione avverrà domani sera, con il dj set di Giangi Cappai che suonerà nella piazza Belvedere accompagnato dai suoni delle artigiane che tessono al telaio e dal tintinnio del battito tipico del lavoro dei ramai. Durante la giornata di domenica il percorso sarà animato da eventi culturali, mostre artistiche, esibizioni di gruppi musicali tradizionali, classici e moderni, laboratori e intrattenimento per grandi e piccini, senza dimenticare i tanti punti di ristoro che proporranno il vino e il buon cibo, il gusto e i colori del territorio. Sarà inoltre possibile vistare il museo Maratè e fare le escursioni al lago San Sebastiano. «Nel giro di un anno», ha aggiunto Addis, «siamo passati da pochi amici con un’idea ambiziosa ad un’intera comunità che si riconosce in questo evento».

