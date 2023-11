Il paese in marcia “contro Abbanoa” 

Da piazza Matteotti al Municipio, passando da via Roma e via Serra. Alcune centinaia di manifestanti hanno marciato ieri pomeriggio a Serramanna per dire no all’ingresso di Abbanoa nella gestione integrata dell’acquedotto comunale. Quella di ieri potrebbe essere l’ultima iniziativa pubblica del comitato “Serramanna contro Abbanoa” nato dopo la delibera con la quale Egas non aveva riconosciuto «la gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna». Il corteo arriva il giorno dopo l’annuncio dell’appello presentato dal Comune al Consiglio di Stato per la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso contro la delibera di Egas. «Noi ci fermiamo qua: cosa possiamo fare ancora?», ha annunciato Tifany Podda, presidente del comitato sotto il Municipio di via Serra dove si è conclusa la manifestazione. «Il ricorso al Consiglio di Stato? Spero di sbagliarmi, ma sarà un nulla di fatto», taglia corto Podda, e le sue parole appaiono come un segnale di resa. Ieri, comunque, Podda ha guidato ancora una volta la protesta che ha fatto risuonare per le vie del paese gli slogan “Fuori Abbanoa da Serramanna”, “La nostra acqua non si tocca”. Frasi che hanno accompagnato le manifestazioni organizzate dal comitato nell’ultimo anno con marce di protesta (la prima, molto partecipata, a ottobre del 2022), sit-in, assemblee pubbliche e raccolte di firme. «La gente come noi non molla mai», hanno gridato ancora una volta i manifestanti che, forse, non credono più nella soluzione positiva del caso acqua a Serramanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA