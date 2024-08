Il paese in lutto per Sebastiano Porcu, oggi a San Nicola l’ultimo saluto 

In paese erano in corso gli ultimi preparativi per la festa di San Giacomo, quando in campagna si è consumata la tragedia che ha sconvolto la comunità. Irgoli ha spento le luci della festa in segno di cordoglio per la morte di Sebastiano Porcu, l'agricoltore di 62 anni che due giorni fa ha perso la vita in un incidente a San Michele. «Una notizia che ha gettato l’intera comunità nello sconforto - ha detto ieri mattina il parroco don Angelo Cosseddu - ed in particolare modo i componenti comitato organizzatore della leva del ‘99 a cui Sebastiano aveva dato un forte aiuto. Preghiamo per lui e per i suoi cari in questo momento dolore». L’incidente si è consumato intorno alle 17, quando l’agricoltura alla guida di un motocarro stava facendo rientro in paese dal podere. Forse a causa di un malore è uscito di strada finendo schiacciato dal mezzo che è piombato in fondo a un dirupo. Inutili i tentativi di soccorso. Porcu era stato estratto dal veicolo ormai senza vita. Questo pomeriggio alle 17.30 nella chiesa di San Nicola il funerale. (f. u.)

