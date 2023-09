Il paese in lacrime saluta Elena Murgia 

La chiesa parrochiale non ha potuto contenere la folla, almeno cinquecento, tra parenti e amici convenuti non soltanto da Seulo ma da diversi paesi della Sardegna per l'estremo saluto a Elena Murgia. La donna, originaria del piccolo centro barbaricino, residente a Cagliari, travolta e uccisa dalla sua auto giovedì scorso. Nel pomeriggio di ieri, il cielo a Seulo era sereno, l'aria a tratti afosa, dentro la chiesa fino al sagrato carica di tristezza.

Il parroco, Joy Mattamal, durante l'omelia, ha detto: «In queste ore i cuori sono pieni di dolore e rabbia, davanti al mistero della morte le parole, certo, non possono bastare a consolarci, soltanto Dio può dare la forza al marito Nino e ai figli Luca e Simone, ai familiari tutti, di andare avanti, adesso che Elena è nella gloria del Signore; personalmente, non ho avuto modo di conoscerla bene ma, leggo sui vostri volti quanto vi ha amati e quanto l'avete amata come madre, moglie, sorella, amica».

Coloro che l'hanno conosciuta, la ricordano tutti per il suo ottimismo, la generosa disponibilità, le battute, le premure per gli amici: «Era impossibile non volerle bene - dice un amico di Esterzili, Ignazio Porcu, visibilmente commosso - era solare, la sua allegria contagiosa, per questo aveva tanti, tantissimi amici».

Ieri, durante le esequie, la generosità, l'ottimismo, l'amore che Elena Murgia ha seminato nella vita si è riversato su Seulo e i suoi familiari, come un'onda, mista di dolore, incredulità, smarrimento e affetto.

