Il paese in fila per il test Epatite C 

Inviata

Baressa. Fiammetta Sitzia arriva con i due figli, il più grande ha 4 anni, il più piccolo appena undici mesi. «Mi sembra una opportunità molto importante» dice la giovane mamma. I locali della ex scuola materna sono stati trasformati in un laboratorio per uno screening inedito, che coinvolge tutta la comunità di Baressa, 530 abitanti nel cuore della Marmilla: i test gratuiti dell’Epatite C. «Lo scopo è far diventare il paese il primo centro HCV free in Italia» spiega il dottor Luchino Chessa, del Servizio specialistico malattie del fegato dell’Aou di Cagliari. Complessivamente 17, fra medici e infermieri del Servizio del Policlinico di Monserrato, si sono dati da fare per due giornate, venerdì e ieri. Una iniziativa allestita con l’importante contributo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Cau.

L’idea

«Il progetto nasce grazie alla fattiva collaborazione del Consiglio comunale, in particolar modo il sindaco, Mauro Cau, persona lungimirante» dice dottor Chessa. «Seguendo gli obbiettivi dell'OMS riguardo alla eradicazione dell'Epatite C, che prevedono la riduzione del 90% delle nuove diagnosi e del 65% della mortalità conseguenti alla infezione da HCV entro il 2023. Il primo passo per liberare la nostra Isola da una infezione che continua a fare molte morti per cirrosi epatica ed epatocarcinoma. Conoscere l'infezione in chi non sa di averla è fondamentale per evitare che evolva in forme gravi grazie a farmaci antivirali che la eradicano nel giro di due o tre mesi. Conoscere i rischi del contagio evita di avere nuove infezioni». La scelta di Baressa è nata per una serie di circostanze che ha messo in contatto il dottor Chessa col sindaco Cau. «Ho colto al volo l’opportunità» dice il primo cittadino, che ieri ha presidiato il laboratorio messo su in poco tempo, a pochi passi dal Municipio. «Un mese fa abbiamo fatto partire la campagna per informare i cittadini e sensibilizzarli e oggi siamo qui, per la seconda giornata. I medici e gli infermieri hanno dato il loro tempo come volontari». E c’è anche una speciale equipe che raggiunge i cittadini che non possono spostarsi: tre giovani specializzandi, con tutti gli strumenti, vanno nelle case di quanti hanno difficoltà a muoversi ma hanno dato la disponibilità a sottoporsi al test. «Contiamo di coinvolgere almeno l’80 per cento degli abitanti» dice il vicesindaco Mirko Pisu.

La risposta

Il più giovane ha appena sei mesi, il più anziano ha 96 anni. La mattina è un continuo viavai di persone che ben volentieri hanno accolto l’invito. Iole Conte ha 83 anni, ha appena effettuato il prelievo e, per cautela, attende qualche minuto prima di riprendere la strada per casa: «Una iniziativa importante». Accanto a lei c’è la figlia, Simona Sitzia, 45 anni: «Ben vengano opportunità come queste». Oggi altro screening ma dedicato alle donne, con i controlli senologici, nella sede Pro Loco con l’associazione Komunque donne.

In Sardegna

L’epatite C è molto diffusa nell’Isola e il test assume una importanza straordinaria anche perché è una patologia asintomatica. «Se invece si agisce per tempo» spiega dottor Chessa, «c’è una terapia estremamente efficace». Nella prevenzione occorre fare attenzione a situazioni come tatuaggi, rapporti sessuali non protetti e spesso anche trattamenti come manicure. «Abbiamo già avviato questi test fra i migranti e la Regione ha finanziato il progetto per continuare. Mentre stiamo aspettando di partire in tutta l’Isola sui giovani dai 36 ai 56 anni».

