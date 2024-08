Il paese in festa per San Lussorio 

Proseguono ad Arbus i festeggiamenti in onore di San Lussorio, la ricorrenza più attesa dalla comunità nel ricordo del giorno in cui venivano rinnovati i contratti agrari: in paese si usa ancora dire “a pagai a Santu Luxori”. Il parroco Daniele Porcu, in collaborazione col comitato Leva 74/84 e il Comune, ha allestito un ricco cartellone di eventi che ha preso il via domenica scorsa. Da oggi la messa vespertina, alle 18,30, sarà nell’omonima chiesa, sabato la chiusura alle 19,30 con la processione del rientro del Santo nella parrocchia di San Sebastiano. Fra gli appuntenti civili nell’Anfiteatro comunale, alle 22, oggi spettacolo con Bebecita Latin Music Show; domani “Lo zoo di 105” con Jonny Mele e dj Marco Comollo; sabato Bar Scraffingiu con Alessandro Pili, a seguire l’estrazione dei biglietti della lotteria e lle 23.45 spettacolo pirotecnico. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA