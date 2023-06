Il paese in festa per la centenaria 

Grande festa nella struttura per anziani “Zia Lica” per i 100 anni di Giovanna Maria Masia. Oltre all’affetto dei suoi familiari, presenti anche la Giunta comunale di Mogoro e quella di Romana, paese nel quale è nata il 15 giugno del 1923. Giovanna Maria Masia si trasferì in Marmilla dopo aver sposato Giovanni Atzeni, nel 1947, dal quale ha avuto 7 figli. Famiglia che poi si è ulteriormente allargata con 11 nipoti, 5 pronipoti e altri 2 sono in arrivo. La signora Masia ha sempre lavorato come casalinga, occupandosi dell’educazione dei figli e della casa, mentre il marito lavorava come muratore. «Una donna – commenta Tore, uno dei figli – che ha sempre pensato alla famiglia e ai nipoti. Molto religiosa, è sempre stata una donna forte». La signora Masia non è l’unica centenaria ospite della casa. Lo scorso mese, Giustina Maccioni era stata festeggiata per lo stesso traguardo. ( g.pa. )

