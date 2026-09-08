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Gonnosfanadiga.
09 settembre 2026 alle 00:34

Il paese in festa per i 105 anni di nonna Tina 

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Centocinque candeline, una vita intera racchiusa in un sorriso e una casa diventata, per un giorno, il luogo di una festa speciale. Tina Marongiu ha raggiunto un traguardo che porta con sé più di un secolo di storia, vissuto sempre a Gonnosfanadiga, il paese dove è nata e dove ha costruito la sua famiglia. Attorno a lei, nel giorno del compleanno, si sono stretti i familiari, i parenti, gli amici e diversi cittadini arrivati per portarle un augurio. Una festa semplice ma carica di emozione, alla quale non sono mancati il sindaco, don Luca Pittau, parroco di Gonnosfanadiga, e le forze dell’ordine, venuti a renderle omaggio. Madre coraggiosa, Tina ha dedicato la sua esistenza alla famiglia e al lavoro, senza mai tirarsi indietro davanti alle difficoltà. La sua è la storia di una generazione che ha conosciuto la fatica e i sacrifici del dopoguerra, una vita che richiedeva impegno e ogni giornata rappresentava una sfida da affrontare insieme. Accanto al marito ha condiviso il peso delle responsabilità, lavorando per garantire ai figli tutto ciò che era possibile. Nella sua lunga vita ha conosciuto anche momenti dolorosi: la paura dei bombardamenti, le privazioni e, ancora giovane, il destino di diventare vedova. Prove che non hanno però spento la sua forza d’animo.

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