Il paese guadagna residenti: sì alle ristrutturazioni in centro 

Non è un paese a rischio spopolamento, anzi: proprio il contrario. Senorbì è l’unico centro della Trexenta in grado di opporsi alla crisi demografica che da anni colpisce duro il resto del territorio. Le nascite restano pochine: i nuovi residenti, attratti dalla presenza di scuole e servizi, vengono soprattutto dalla costellazione di paesi vicini. Ma c’è anche chi si sposta dal Cagliaritano in fuga da caos e caro vita. Case in affitto non se ne trovano quasi più, ma per chi può comprare ci sono appartamenti e villette da restaurare. In questo contesto si colloca il nuovo Piano particolareggiato del centro di antica formazione di Senorbì e delle frazioni Arixi e Sisini in adeguamento al piano paesaggistico regionale, approvato dal Consiglio comunale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Le esigenze

L’attesa è durata 25 anni. Lo strumento urbanistico, fondamentale per riscrivere il futuro della parte più vecchia dell’abitato, era atteso dal lontano 1998. Ma è da quando le norme regionali sui centri storici si sono fatte più stringenti, cioè da almeno 15 anni, che la mancanza del piano particolareggiato si faceva sentire con forza. «Abbiamo posto rimedio a una situazione che si è protratta nel tempo sino a creare parecchie difficoltà ai residenti della parte antica dell’abitato», spiega il sindaco Alessandro Pireddu. Numerosi cittadini da tempo hanno manifestato l’esigenza di ristrutturare edifici disabitati. Altri si trovano nella necessità di modernizzare le case o realizzare modifiche per ricavare nuovi spazi.

Le finalità

I lavori sono iniziati a metà della scorsa legislatura. L’ufficio tecnico ha portato avanti le procedure. Per ogni singola abitazione sono state realizzate le schede da consultare prima di progettare interventi. Obiettivi: consentire il recupero della qualità architettonica dei fabbricati favorendo l’immissione di nuove residenze (alcune case disabitate potranno essere valorizzate e messe sul mercato), attività artigianali, commerciali o destinate alla ricettività turistica (come i bed & breakfast).

