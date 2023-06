Il paese festeggia San Giovanni 

Dopo una notte trascorsa nella chiesetta campestre immersa fra ulivi secolari, il simulacro di San Giovanni Battista è tornato in processione nella parrocchia e ieri sera è stato portato ancora in processione fra le strade del paese. Settimo San Pietro ha così onorato ancora una volta il suo santo fra riti religiosi e appuntamenti civili. Fra questi, la 28esima Sagra della pecora. Non è mancato l’intrattenimento musicale con il tributo a Fabrizio De Andrè.

Una sagra che affonda le radici nel tempo proposta dal comitato dei festeggiamenti e dalla parrocchia. Ieri, la messa celebrata da don Giuseppe Orrù, con la processione nell’abitato,accompagnata dalla banda musicale di Monastir e dai gruppi folk.

La festa è stata chiusa da una commedia dialettale della compagnia teatrale Sacro Cuore “Viuda de guerra”.

