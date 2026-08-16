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San Basilio.
17 agosto 2026 alle 00:57

Il paese festeggia Raimonda 

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Grande festa a San Basilio per Raimonda Schirru, conosciuta da tutti come Tzia Mundica, che ha compiuto 102 anni circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia. Figlia di Luigi, pastore, e Mariannica, casalinga, ha dedicato la vita ai nove figli ai quali si sono aggiunti negli anni nipoti, pronipoti e trisnipoti. Per l’occasione sono arrivati familiari anche da fuori paese: da Ploaghe il genero Angelo Marongiu con la moglie Caterina, figlia di Raimonda, e da Madrid la nipote Barbara. Tanti anche gli auguri sui social.

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