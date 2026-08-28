Il paese festeggia Nostra Signora di Bonaria 

Sette giorni di appuntamenti religiosi e civili a Sant’Antioco per i festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Bonaria. Il programma, promosso dal comitato organizzatore, unisce celebrazioni religiose, iniziative gastronomiche e musica. Il ricorso si concentra sulla figura del compianto don Giulio Corongiu, scomparso l’anno scorso proprio qualche giorno dopo la festa.

Si parte lunedì, alle 19, con la messa nel tredicesimo anniversario della dedicazione della chiesa alla Madonna di Bonaria. A seguire, processione con fiaccolata e simulacro. Il triduo inizierà invece giovedì 3 settembre alle 19 con la messa e la predica e proseguirà venerdì 4, sempre alle 19. Alle 21 è in programma la sagra del dolce, con esposizione e vendita mentre in serata ci sarà il concerto del gruppo musicale i Tazenda. Sabato 5 settembre il programma entra nel vivo: dopo la messa delle 19 e la sagra del dolce, alle 22, in piazza Aldo Moro, Dj set con Riccardo Maiocchetti e Carlo Oliva. La giornata conclusiva, domenica 6 settembre, prevede le messe alle 9.30 e 11. Alle 12 il simulacro sarà accompagnato al porto mentre alle 17 partirà la processione via mare. Alle 18 la processione per le vie del paese. Chiusura alle 21.45 con lo spettacolo pirotecnico sul lungomare Caduti di Nassiriya e, alle 22, la musica di Maria Giovanna Cherchi con i balli tradizionali.

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