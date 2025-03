Il paese festeggia la nonnina: traguardo dei 103 anni in Francia 

La comunità di Orani festeggia la nonnina di 103 anni. Margherita Soru rappresenta più di un secolo di storia, ricordi e amore. La festa in Francia, nazione di adozione che ospitò vari partigiani di Orani. La distanza non ha impedito ai compaesani di celebrare con affetto il suo compleanno. A parlare per loro e per l’amministrazione è il sindaco Marco Ziranu che scrive sulla pagina del Comune: «Oggi compie 103 anni la signora Margherita Soru, vedova di Salvatore Salvai, oranese che si trasferì in Francia e che ci vive ancora. Mandiamo fino a Longwy gli auguri di buon compleanno da parte di tutta la comunità oranese».

