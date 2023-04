Il paese festeggia la centenaria 

Il paese festeggia la sua centenaria. Qualche giorno fa una delegazione della comunità, guidata dal primo cittadino Raimondo Deidda, ha fatto visita ad Anna Maria Severa Busia che ha compiuto 100 anni. Zia Anna Rosa, come la chiamano tutti in paese, è moglie di Benedetto Cadoni (deceduto qualche anno fa), e madre di 5 figli. Nella sua vita ha lavorato in campagna e in casa per il sostentamento della famiglia. La centenaria è molto lucida. «Mi sono sentito onorato - commenta il sindaco - di conoscere la terza centenaria in pochi anni. Oggi sopravvive solo zia Anna Rosa alla quale quindi possiamo ben attribuire il titolo di nonna della comunità, la nostra più qualificata memoria storica, e come tutti gli anziani del paese custode di quei valori più profondi e autentici che identificano il carattere dei Siapicciesi». Per l’occasione il primo cittadino ha donato, a nome della comunità, una pergamena e un mazzo di fiori. I parenti, invece, l’hanno festeggiata con un momento conviviale e il taglio della torta. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA