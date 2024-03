Il paese festeggia il suo campione 

La trasferta della Thai Fighters Sardinia di Gonnesa al campionato nazionale Am Open di muay thai a Roma si è conclusa con il primo posto di Mirko Lusci, 17 anni, nella categoria 60 chilogrammi. Una vittoria per il giovane atleta e per l’intero paese che, con le sue attività commerciali, ha voluto sostenerlo in questa sfida.

Un’emozione unica, un obiettivo raggiunto dopo tanti sacrifici. «Sin da piccolo mi sono allenato con tanto impegno inseguendo questo sogno - dice Mirko al ritorno da Roma, ancora emozionato per il primo posto nazionale - continuerò con lo stesso impegno a praticare questa disciplina». La trasferta della “Thai Fighters Sardinia Roma” ha il sapore delle favole sportive: Maurizio Maracchioni, istruttore di muay thai con già una palestra a Roma, ha aperto la palestra a Gonnesa nove mesi fa. Sono undici gli atleti agonisti che si allenano con lui, oltre agli altri iscritti. Si allenano sodo e sognano palcoscenici importanti, ribalte nazionali. In calendario c’era l’Am Open a Roma ma le spese di trasporto, alloggio e partecipazione erano un impegno importante per un’associazione sportiva di un territorio con poche possibilità economiche. «Ci è venuta l’idea di fare un appello, cercare sponsor per dare la possibilità a questi ragazzi volenterosi e motivati di misurarsi con altre realtà - dice Maurizio Maracchioni - le attività commerciali di Gonnesa hanno risposto alla grande, dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto». L’istruttore e quattro atleti sono partiti a Roma: da Gonnesa Mirko Lusci è salito sul gradino più alto del podio. (a.pa.)

