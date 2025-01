Il paese festeggia i cento anni di Nino, il piccolo grande uomo dai mille lavori 

Sono cento le candeline spente dal decimese doc Antonio Manca, per tutti “Nino”. Con a fianco le due figlie, i generi e l’unica nipote, ha accolto nella casa costruita con le sue mani la sindaca Monica Cadeddu e il parroco don Andrea Lanero. Con il padre, Giovanni Battista, custode del gregge di Santa Greca, già a 7 anni ha iniziato a fare i primi lavoretti in campagna. Da lì una vita da grande lavoratore, facendo di lui uno stakanovista.

Proprio un tuttofare, Manca: agricoltore, minatore, muratore, giardiniere, trattorista, non si è dato per vinto neanche quando è mancata la moglie, sostituendola egregiamente anche ai fornelli. Un concentrato di caparbietà in soli 153 centimetri di statura che gli hanno consentito di non partire militare perché più basso del Re d’Italia. Calmo, paziente ma anche curioso e tenace ha imparato da adulto a leggere e scrivere. Tra le passioni, oltre il lavoro, la scultura su pietra e il circo di Monte Carlo. L’elisir di lunga vita? Sana alimentazione con legumi e latte. (sa. sa.)

