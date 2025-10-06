Il paese è un set cinematografico 

VaiOnline
Samassi si trasforma in un set cinematografico con “Paese di Mezzo’, il nuovo lungometraggio del regista samassese Gian Piero Murgia che, a dieci anni da “Gavinu”, torna dietro la macchina da presa con una commedia in bianco e nero che racconta le vicende di un piccolo paese.

«La pellicola – racconta – è ambientata tra gli anni ‘50 e ‘60 in un paese in cui non nasce e non muore nessuno e la notizia di un battesimo sconvolge tutti», racconta il regista: «C’era la voglia di rifare, spinta anche da chi aveva già lavorato con me e da un signore di Villasor che ha scritto questa storia in sardo. Non volevo più girare in sardo, ma leggendo il racconto, che tra le altre cose parla del battesimo di un animale, ho trovato somiglianze con i lavori di Guareschi. Così ho deciso di realizzare una commedia in italiano, in bianco e nero, ambientata nei nostri paesi. Samassi è presente in tutto».

Per l’occasione, molte abitazioni e vie del paese si sono trasformate in set: Casa Pau ospita la dimora del prete e la sartoria, un’altra è diventata la casa della marchesa, una terza il Municipio di Paese di Mezzo. Alcune scene saranno girate anche a Villasor. «Il cast – aggiunge Murgia – è ottimo e ci divertiamo a girare. La gente di Samassi è curiosa, viene spesso a vedere. L’uscita del film è prevista per marzo prossimo: spero di portare un lavoro ancora migliore di “Gavinu”».

Nel cast ci sono anche diversi samassesi. Stefano Porta, meccanico, ha deciso di mettersi in gioco come attore: «Non ero molto sicuro – confessa – ma mi piace l’idea di farne parte. Uno pensa di sparire per sempre e che nessuno si ricorderà mai di te, invece così rimani impresso in quell’immagine. Memorizzare una parte, dirla in quel momento, è stato divertente. Poi, girando in paese, vedi scorci di Samassi che altrimenti non noteresti. È stato divertente anche cercare gli abiti d’epoca adatti per le riprese. Una bellissima esperienza».In una scena, Porta ha dovuto giocare a scopone con Antonio Bolliri, 69 anni, pensionato: «L’abbiamo presa sul serio», ride il meccanico. Per il pensionato non è la prima volta in un set: «Ho fatto una parte anche in “Gavinu”» , racconta Bolliri. «Nelle prossime riprese – continua – sarò un muratore e salirò con la scala sul tetto della chiesa. C’è anche mio nipote di 12 anni che recita: vedendo me vuole fare le cose anche lui. Nel film sgonfia le ruote della bici del postino, ruba le caramelle. È una cosa bella, diversa».

