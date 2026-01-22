VaiOnline
Serrenti.
23 gennaio 2026 alle 00:12

«Il paese è un polo culturale» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via la rassegna letteraria “Serrenti d’autore 2026”. Si parte stasera alle 18 con la presentazione del libro “Stiamo vicini che qui non si tocca” di Adriano Corona. La rassegna, organizzata dalla bibliotecaria Emanuela Porcu, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la cooperativa sociale Tesauro, si articolerà in cinque appuntamenti. «Serrenti si conferma polo culturale grazie a una selezione di opere che daranno vita a un autentico percorso di sensibilizzazione – spiega Porcu – l’atmosfera sarà resa unica dall’accompagnamento musicale di Annalisa Manca e dalle letture curate da lettori e lettrici che collaborano con la biblioteca comunale». Gli appuntamenti proseguiranno con Anna Tea Salis (Emme, Effe e Pi in seconda) il 20 febbraio, Tore Quartu ("Innocenza in catene") il 20 marzo, Yara De Benedictis (50 sfumature di autismo) il 2 aprile in occasione della Giornata Internazionale dell’Autismo e Giulio Neri ("Dei fiori che rinascono") l’8 maggio in chiusura. «Si tratta di opere che mettono a nudo le pieghe più sensibili della nostra società con l’intento di generare valore per la comunità», aggiunge Porcu. Tutti gli incontri si terranno dalle 18 alle 20 nell’aula studio del Centro Polivalente che ospita la Biblioteca comunale. ( i. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia