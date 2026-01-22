«Il paese è un polo culturale» 

Al via la rassegna letteraria “Serrenti d’autore 2026”. Si parte stasera alle 18 con la presentazione del libro “Stiamo vicini che qui non si tocca” di Adriano Corona. La rassegna, organizzata dalla bibliotecaria Emanuela Porcu, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la cooperativa sociale Tesauro, si articolerà in cinque appuntamenti. «Serrenti si conferma polo culturale grazie a una selezione di opere che daranno vita a un autentico percorso di sensibilizzazione – spiega Porcu – l’atmosfera sarà resa unica dall’accompagnamento musicale di Annalisa Manca e dalle letture curate da lettori e lettrici che collaborano con la biblioteca comunale». Gli appuntamenti proseguiranno con Anna Tea Salis (Emme, Effe e Pi in seconda) il 20 febbraio, Tore Quartu ("Innocenza in catene") il 20 marzo, Yara De Benedictis (50 sfumature di autismo) il 2 aprile in occasione della Giornata Internazionale dell’Autismo e Giulio Neri ("Dei fiori che rinascono") l’8 maggio in chiusura. «Si tratta di opere che mettono a nudo le pieghe più sensibili della nostra società con l’intento di generare valore per la comunità», aggiunge Porcu. Tutti gli incontri si terranno dalle 18 alle 20 nell’aula studio del Centro Polivalente che ospita la Biblioteca comunale. ( i. m. )

