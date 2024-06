«Il paese è un percorso a ostacoli» 

Camminare lungo le strade di San Gavino è sempre più difficile, addirittura impossibile per i disabili. I marciapiedi spesso hanno solo lo scivolo per salire e non quello per scendere oppure la pendenza è tanto forte che le persone temono di ribaltarsi. «Mi succede anche in via Roma, la strada principale del paese, di salire sul marciapiede e poi di non poter scendere – racconta Pasquale Marongiu, 73 anni, che si muove con la sua piccola macchinina –. Anche in viale Rinascita, partendo da via Roma, all’altezza di via Mazzini non è più possibile proseguire sul marciapiede, ma ci sono anche alcune vie dove noi persone con disabilità siamo costretti a muoverci in mezzo alle auto perché i marciapiedi non ci sono affatto. Ma i disagi ci sono anche per accedere ai luoghi pubblici come il Comune: per me è impossibile salire nell’aula consiliare per seguire le riunioni perché l’ascensore è troppo piccolo per la mia macchinina. Sono situazioni che devono essere migliorate».

Off limits

Costretto a vivere la stessa situazione anche Giampaolo Curreli, 64 anni, che si muove sulla sedia a rotelle: «Alcuni giorni fa sono passato in via Dante con mia moglie ma non mi è stato possibile passare nel marciapiede per la presenza di erbacce e a causa del muso delle auto in sosta. Arrivare in via Roma in direzione dell’ospedale è impossibile perché i marciapiedi sono disconnessi e quando devo attraversare succede che da una parte c’è lo scivolo mentre dalla parte opposta ritrovo il muretto del marciapiede. Stessa cosa in piazza Santa Teresa o in via Machiavelli: devo restare in mezzo alla strada con il rischio di essere investito. Anche il Municipio da piazza Marconi è off limits poiché spesso non funziona il montacarichi all’ingresso. Chiedo un po’ di attenzione a tutti gli amministratori comunali ma anche ai nostri concittadini: nella maggior parte dei supermercati non viene neppure data la precedenza alle persone in carrozzina».

Le buche

Nella mappa delle strade che presentano ostacoli anche via Brivanda, ancora senza asfalto e, dunque, difficilmente percorribile per invalidi, mamme con il passeggino o anziani. «In via Dante – aggiunge Luciana Nonnis, pensionata – i nuovi marciapiedi rifatti all’altezza della rotonda che porta in viale Rinascita non danno la possibilità in molti punti di poter salire agevolmente perché manca lo scivolo, vi è un dislivello con la strada e anche io quando uso il carrellino per camminare rischio di farmi male salendo sul marciapiede, meglio restare sulla strada». Insomma, la vita non è agevole per chi ha difficoltà di mobilità e anche gli altri devono prestare attenzione per evitare gli improvvisi avvallamenti e la pavimentazione in granito disconnessa.

