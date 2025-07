Il paese è un grande cantiere 

La pineta di Arbus diventa un parco polifunzionale, mentre le vie cittadine si rifanno il look. Interventi al via da oggi per complessivi un valori di un milione e 300 mila euro, fondi delle servitù militari cui si aggiunge un contributo della Regione del 2023. Disposta già la chiusura totale al traffico della strada Sa Conca e S’Ollastu, nel tratto compreso fra il passo Genna de Frongia, la Statale 126 e viale Gramsci. Proprio l’area che interessa la storica pineta, il polmone verde della cittadina del Linas, al confine col Comune di Guspini, tant’è che una fetta di terra rientra nel progetto condiviso. «La prima tranche di lavori – ricorda l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas – da 300mila euro è stata ultimata. Alle fine dei due cantieri l’area avrà le vesti di un vero e proprio parco, funzionale e accogliente per i cittadini e i turisti che lo frequentano nella stagione estiva».

Il parco

Dopo la messa in sicurezza del verde, con l’abbattimento degli alberi malati, quindi pericolosi, e la fitta vegetazione nel sottobosco, ecco il piano ambizioso del Comune con la riqualificazione della vasta area, circa 26 ettari di superficie. «In particolare - precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani - verrà rifatto il manto stradale, fortemente usurato e danneggiato dalle radici dei pini, della strada asfaltate che attraversa l’intera pineta e che diventerà a senso unico, con il limite di velocità di 30 km orari, una scelta obbligata per far posto a un percorso ciclopedonale. Previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale, verticale e la sistemazione di cunette e regimazione delle acque superficiali». Consapevole dei disagi arrecati ai fruitori dei mesi estivi, aggiunge: «Ci scusiamo e ringraziamo i cittadini per la collaborazione. I lavori sono fondamentali per garantire strade più sicure, un ambiente urbano più vivibile e una pineta riqualificata per tutti, per gli sportivi nuovi spazi e nuovi impianti».

Viabilità

Le vie cittadine interessate ai lavori sono sette: Cavallotti, Gramsci, Grazia Deledda, Montevecchio, Pietro Leo, Raimondo Pani, Sa Tella. La più trafficata e lunga è la Montevecchio, un percorso che congiunge il paese alla Costa Verde, tramite la Provinciale per Funtanazza. Un ulteriore tratto di viabilità del Comune che si somma a tanti altri per il mare, molti chiusi in piena stagione balneare, tra fiumi di polemiche e proteste degli operatori turistici e dei bagnanti. «Il ritardo – dice l’assessora alla Viabilità Sara Vacca – è dipeso dalla realizzazione della fibra ottica in alcune strade del centro urbano. In merito alla pineta, ricordo che siamo stati esclusi dal finanziamento del bando regionale perché una parte dell’area non è di nostra proprietà, appartiene a Guspini. L’iter si è allungato, ma abbiamo raggiunto un accordo, sistemeremo anche quel pezzo di terreno». Vacca ricorda che «resta un ultimo cantiere per 300mila euro, prevede la segnaletica, verticale, orizzontale e l’installazione di dossi artificiale in cui è imperativo per i conducenti limitare la velocità».

