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Seui.
14 aprile 2026 alle 00:10

Il paese è un cantiere: 7 milioni da spendere 

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Un lungo percorso per dare un volto nuovo al paese. Progettare, programmare, costruire. La giuta comunale guidata da Fabio Moi ha messo tanta carne al fuoco. Opere già realizzate per 1 milione e 700 mila euro, finanziate e in fase di avio per oltre sette milioni. E poi la lista dei desideri, in attesa dello scorrere delle graduatorie (3 milioni e 6 mila euro) o da candidare a un finanziamento, (3,2 milioni). «Si cominciano finalmente a raccogliere i frutti di un lavoro durissimo – spiega il sindaco Fabio Moi – portato avanti in questi tre anni per intercettare il maggior numero possibile di finanziamenti regionali e non solo. Nei prossimi mesi Seui vedrà l’avvio di diversi cantieri importanti, che riguardano le strade interne del paese, e rurali, l’elisuperficie, la riqualificazione di diverse parti dell’abitato e di edifici strategici, come la comunità alloggio San Lorenzo, la Casa della salute e il recupero dello stabile della stazione. Parliamo di interventi concreti, pensati per migliorare la qualità della vita delle persone, i servizi, la sicurezza e il decoro urbano. È il risultato di un lavoro silenzioso ma costante, fatto di progettazione, interlocuzioni e capacità di portare a casa risorse».

Seui gestisce in house le proprie risorse idriche, motivo per cui grande importanza viene data alle infrastrutture. Tra le opere già portate a compimento la manutenzione straordinaria del depuratore e i lavori sull'acquedotto, l’intervento a Sa Ucca e su Oi per il collegamento della seconda sorgente. E poi la manutenzione di canali e vasconi per finire con la pulizia di abbeveratori e fontane. Totale degli interventi 700 mila euro. Non certo due gocce. (si. l.)

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