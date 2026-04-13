Il paese è un cantiere: 7 milioni da spendere 

Un lungo percorso per dare un volto nuovo al paese. Progettare, programmare, costruire. La giuta comunale guidata da Fabio Moi ha messo tanta carne al fuoco. Opere già realizzate per 1 milione e 700 mila euro, finanziate e in fase di avio per oltre sette milioni. E poi la lista dei desideri, in attesa dello scorrere delle graduatorie (3 milioni e 6 mila euro) o da candidare a un finanziamento, (3,2 milioni). «Si cominciano finalmente a raccogliere i frutti di un lavoro durissimo – spiega il sindaco Fabio Moi – portato avanti in questi tre anni per intercettare il maggior numero possibile di finanziamenti regionali e non solo. Nei prossimi mesi Seui vedrà l’avvio di diversi cantieri importanti, che riguardano le strade interne del paese, e rurali, l’elisuperficie, la riqualificazione di diverse parti dell’abitato e di edifici strategici, come la comunità alloggio San Lorenzo, la Casa della salute e il recupero dello stabile della stazione. Parliamo di interventi concreti, pensati per migliorare la qualità della vita delle persone, i servizi, la sicurezza e il decoro urbano. È il risultato di un lavoro silenzioso ma costante, fatto di progettazione, interlocuzioni e capacità di portare a casa risorse».

Seui gestisce in house le proprie risorse idriche, motivo per cui grande importanza viene data alle infrastrutture. Tra le opere già portate a compimento la manutenzione straordinaria del depuratore e i lavori sull'acquedotto, l’intervento a Sa Ucca e su Oi per il collegamento della seconda sorgente. E poi la manutenzione di canali e vasconi per finire con la pulizia di abbeveratori e fontane. Totale degli interventi 700 mila euro. Non certo due gocce. (si. l.)

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