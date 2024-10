Il paese dove calcio fa rima con polemica  

INVIATO

Senorbì. «Avevo intenzione di riprendere ad allenare». Ma, almeno per quest’anno, Pier Paolo Cirina, autentica bandiera del calcio senorbiese, dovrà rinunciare ai buoni propositi. «Troppe, troppe polemiche», sospira. L’arrivo di una terza squadra, la WS10, che si è aggiunta alle storiche Polisportiva e Fulgor, ha fatto saltare tutti gli equilibri: come dividere le ore di utilizzo del campo comunale? E, soprattutto, come e dove trovare i ragazzi per le scuole calcio?

La storia

Niente di nuovo, a prima vista: a Senorbì, calcio ha sempre fatto rima con polemica. Addirittura, raccontano i vecchi, gli scontri tra Polisportiva e Fulgor sono, addirittura, arrivati sino alle aule di un Tribunale. «Una rivalità solo sportiva», gettano acqua sul fuoco i dirigenti delle due società. Ma le polemiche non sono mai mancate. Anche se, alla fine, si era trovato un modus vivendi: la Polisportiva puntava prevalentemente sulla prima squadra mentre la Fulgor si occupava dei ragazzi. In maniera molto positiva: nel corso degli anni, gli allievi si sono confrontati con i coetanei provenienti da tutta Europa e, una volta, anche dal Giappone.

La vicenda

A far saltare i già fragili equilibri la nascita della nuova società, la WS10, creata da Guido Nossardi e da Wilson Santos Araujo, ex professionista di calcio a 5, ora tecnico nel Monastir. Senorbì, come tanti centri dell’interno, risente dello spopolamento: già è difficile tenere in vita due scuole calcio, figurarsi tre. Così, si racconta, è partita la caccia all’allievo: addirittura, emissari di qualche società sarebbero andati a bussare a casa dei genitori per “ingaggiare” qualche bambino.

Gli interessati

Uno scontro sotterraneo. Perché, alla fine, nessuno dei dirigenti vuole parlare. «La società», spiega Wilson Santos, «è nata come opportunità non per fare concorrenza a nessuno. Scusate ma non è il caso di rilasciare alcuna dichiarazione in questa fase». Commento quasi identico a quello del presidente della Polisportiva Gianni Pireddu. «Noi ci stiamo occupando esclusivamente», afferma, «di allestire le nostre squadre. Sarebbe il caso di ricucire gli strappi». La Fulgor? Il presidente Pino Dessì è ancora più laconico: «Grazie ma non ho nulla da dichiarare in merito a polemiche», dichiara attraverso un messaggio su WhatsApp.

Il sindaco

Più loquace è invece il sindaco Alessandro Pireddu, accusato, sottovoce, di favorire, per quanto riguarda la concessione del campo comunale, una società piuttosto che un’altra. «Abbiamo investito due milioni di euro sulla struttura», spiega, «abbiamo l’obbligo di farla lavorare quanto più possibile. Normale, dunque, concederla a chi i bambini rispetto a chi non li ha». Lo scontro sulle scuole calcio? «Sento dire che c’è quasi una gara a portarsi via gli iscritti. La presenza di più società, invece, dovrebbe rappresentare uno stimolo: la concorrenza impone a tutti di migliorarsi».

Il futuro

Una guerra sotterranea destinata a durare, almeno per quest’anno. Ma con un epilogo già scritto. «I numeri che abbiamo oggi», riprende Cirina, «sono sempre più ridotti. Così diventa ancora più difficile sostenere una scuola calcio che sia in grado di fornire giocatori alle prime squadre. Tutto questo significa che, purtroppo, si arriverà all’estinzione di qualcuna di queste scuole».

