Il paese diventa un immenso cantiere 

Nuovi cantieri in programma a Decimomannu. Nel giro di qualche settimana partiranno o si sbloccheranno definitivamente diversi interventi attesi da tempo, da quelli per la viabilità urbana ai campi sportivi, dalla stazione al marciapiede di via Villasor. Il programma di manutenzione e messa in sicurezza del manto stradale inizierà a partire dalla fine di marzo. Si tratta di un finanziamento regionale da 300mila euro ai quali si aggiungono 150mila euro stanziati dal Comune. Questi lavori, inizialmente programmati per la scorsa primavera, hanno subito ritardi a causa di motivi gestionali. «I primi interventi in agenda - spiega l'assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - riguarderanno via Is Bagantinus, via Cagliari, tra via Nazionale e via Regina Elena, via Dante, via Immacolata, via Bologna, via Nazionale tra via Stazione e via Siotto Pintor». Continua Salis: «Fuori dal paese invece inizieremo dalla località Is Orrus, dove verrà asfaltato il tratto di strada bianca parallelo alla strada principale. In questo caso il costo dell’intervento sarà di circa 100mila euro».

Gli interventi

Sempre entro marzo verrà approvato il progetto esecutivo delle manutenzioni del campo da tennis, finanziato con un fondo regionale da 100mila euro, che prevede il ripristino completo dei due campi esterni in cemento e il rifacimento di parte della recinzione esterna. In via di definizione anche il progetto di fattibilità del marciapiede che metterà in sicurezza il tratto di via Villasor tra l’uscita del paese e il Villaggio Azzurro. L’intervento, dopo anni di immobilismo, è stato finanziato nel dicembre 2024 con 200mila euro.

Stazione ferroviaria

I lavori di completamento, previsti inizialmente per la scorsa primavera, non sono partiti a causa di una serie di osservazioni avanzate prima da Ferrovie e poi dall’ente trasporti della Regione. Il progetto, del valore residuo di 800mila euro, è stato aggiornato nei mesi scorsi e verrà approvato nelle prossime settimane. «In generale parliamo di interventi urgenti e assolutamente necessari e non si capisce il perché di questi ritardi, soprattutto per quanto riguarda la stazione», specifica il capogruppo di minoranza Leopoldo Trudu. «Dopo un anno e mezzo di programmazione finalmente vediamo partire i lavori - dichiara la sindaca Monica Cadeddu -: ogni cantiere comporta imprevisti e disagi ma da parte nostra continueremo a investire e lavorare per il bene della comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA