Il paese diventa “borgo autentico d’Italia” 

Da oggi Seneghe si può fregiare del titolo di “borgo autentico d‘Italia”. L’attesa è stata lunga, adesso il centro è ufficialmente iscritto all’associazione nazionale che riunisce migliaia di borghi del Belpaese «impegnati in un percorso di miglioramento continuo della struttura urbana, dei servizi verso i cittadini, del contesto sociale, ambientale e culturale per portare a un graduale e costante incremento della qualità della vita della popolazione».

Il borgo montiferrino, che è anche città dell’olio, da una trentina d’anni è gemellato con Olesa de Bonesvalls, comune spagnolo.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Albina Mereu, intanto, ha programmato una serie di interventi per migliorare il decoro urbano. Altri cartelli di segnaletica verticale sono stati installati per indicare alcuni siti archeologici nel territorio comunale tra cui Mesu Maiore, Sa Fache e s’altare. Sono terminati, inoltre, i lavori di pulizia del cimitero e sono iniziati (proseguiranno nei prossimi giorni) gli interventi per lo sfalcio dell'erba negli ingressi del paese, nell'area di Pardu, campo sportivo, aree Pip, su Putzu 'e su Zaffarau. Infine è stato sistemato e ripulito dai rovi l’abbeveratoio sa bartza de perdas de fogu.

