Il paese delle piante da frutto 

Gadoni scommette sulla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, lanciando il progetto “Frutticoltura 2.0” in collaborazione con Laore e varie associazioni locali.

Il workshop

Ieri, la presentazione ufficiale, nel corso del workshop “Ricerca e valorizzazione della frutta secca a guscio”, promosso al paese dall’Associazione Castanicola Desulese, analizzando prospettive dell’agricoltura boschiva in Barbagia, con amministratori, cittadini e operatori del settore.

Il progetto

Per il progetto, che vede in campo 40.000 euro di risorse comunali, l’obiettivo è di mettere a dimora 4000 piante da frutto nel territorio locale, ridando luce a terreni, un tempo simbolo della produzione frutticola che, dal paese, raggiungeva i principali mercati isolani: «Si tratta di una scommessa con cui puntiamo a recuperare diverse varietà che un tempo erano il fiore all’occhiello di Gadoni - dice il sindaco Francesco Peddio - A breve acquisteremo piante di ciliegio, castagno, noce e altra frutta secca che piantumeremo fra settembre e ottobre, nei terreni dei privati pronti ad aderire all’iniziativa e in altri terreni demaniali».

Ambizione

Per l’amministrazione locale, un percorso ambizioso, che guarda alla nascita di una filiera: «Negli ultimi anni - precisa Peddio - diversi compaesani hanno impiantando dei nuovi ciliegieti e realizzato impianti virtuosi. Si sono recuperati vari appezzamenti che da tempo erano in stato di abbandono, riportandoli alla loro funzione originaria. Il nostro progetto va anche in questa direzione, puntando a ripopolare la flora, di quelle specie che fanno parte della nostra identità».

Frontiera green

E ad arricchire la “frontiera green” c’ è da registrare anche l’iniziativa “Adotta un ciliegio” con cui vari emigrati ed ecologisti potranno adottare una delle piante e sostenerne la crescita: «Creeremo un apposito portale - aggiunge Peddio - in cui non solo gli iscritti potranno seguire la crescita della pianta, ma anche beneficiare dei suoi frutti. Un modo per sostenere il turismo lento ed ecosostenibile, facendo del nostro paese un riferimento regionale».

Faro regionale

Ma per il primo cittadino, il vero faro resta quello della sinergia: «Così come stiamo facendo per i progetti minerari, puntiamo a coinvolgere anche altri partner del territorio, come l’Associazione castanicola Desulese che sarà nostra spalla, formando i proprietari terrieri su innesti, potature e altri preziosi segreti». Nelle intenzioni del sindaco Peddio, insomma, c’è una direzione precisa e sostenibile, per riappropriarsi di competenze perdute.

RIPRODUZIONE RISERVATA