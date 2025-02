Il paese delle donne imprenditrici 

A Serramanna l’ottanta per cento delle attività presenti sul territorio è gestita da donne. Dalla ferramenta di Teresina Picci al panificio di Gabriella e Valentina Putzolu, alla tabaccheria di via Serra dove "tzia” Giulia Mura” ha lasciato il passo alla figlia Maria Rosaria Medda. Poi ancora i negozi di abbigliamento gestiti da Sandra e Sara Carta, Carla Scalas, Alessandra Lasio e l’autoscuola di Ivana Podda. L’elenco è lunghissimo.

Le imprenditrici

Attività storiche, gestioni familiari e nuove imprese nate dall’esigenza di reinventarsi: l’imprenditoria femminile nonostante figli e famiglia tiene duro e manda avanti l’economia del paese. «Sono nel settore da 40 anni, ma sempre in continua formazione – interviene Gemma Murgioni, parrucchiera - la mia è un’impresa familiare, mia figlia Nicole lavora con me da qualche anno. Siamo attivi sui social e riscontriamo sempre grande successo, in questo modo abbiamo acquisito nuovi clienti che arrivano appositamente da noi per sperimentare i nuovi trattamenti che pubblicizziamo. Nel nostro lavoro vendiamo “bellezza” alle donne».

La decana

Anche l’attività più longeva, un negozio nella via Roma, è un’icona nel commercio al femminile del paese: «Non c’è un segreto particolare, ma sicuramente, per essere arrivati alla quarta generazione, abbiamo sempre lavorato bene con entusiasmo e passione – racconta Augusta Musio, 84 anni – l’attività è stata aperta dal 1920, ha resistito alla guerra, alla pandemia e all’avvento del commercio online. I bambini di 30-40 anni fa, vengono ora ad acquistare per i loro figli, molti clienti arrivano anche dai paesi vicini. Ora l’attività è gestita da mia figlia Monica, ma io ancora sto dietro al bancone a dispensare consigli e registrare con carta e penna tutte le fatture, è un modo per tenermi attiva». L’estetista Claudia Puddu è titolare dell’ultima attività commerciale aperta il paese. «Fare impresa è difficile – afferma – ci vuole tanto coraggio e pazienza, ma spero che le persone che hanno voglia di fare e dare dei servizi, creino qualcosa dal paese, perché solo così di continua a tenerlo vivo. Una cosa molto bella dell’imprenditoria femminile a Serramanna è che ci supportiamo a vicenda, collaboriamo, ci confrontiamo», conclude la donna. Non manca la stima e l’ammirazione per le imprese in rosa da parte dei colleghi:«Un uomo in questa giungla di donne? Finalmente abbiamo numeri opposti rispetto a quelli della media nazionale – dice il commerciante Chicco Gallus – in questo Serramanna è avanti grazie proprio al valore di queste donne».

Donne al lavoro

Sono tantissime in paese le donne che gestiscono aziende e attività commerciali. Tra loro ci sono Gemma Murgioni, Claudia Puddu, Monica Orrù, Antonella Lasio, Gabriella Putzolu, Maria Rosaria Medda, Alessandra Piras, Carla Scalas, Alessandra Lasio, Ivana Podda, Antonella Lasio, Angela Mancosu, Giovanna Sitzia, Loretta Anoffo, Carmen Vaccaro,Katia Superbo, Monica Spada, Eleonora Dessì, Simonetta Argiolas, Isabella Diana, Caboni Berna, Daniela Mereu, Gabriella Saba, Roberta Murgia, Marcella Limoncino, Alice Zuddas, Cinzia Melis, Valentina e Benedetta Sarigu, Lara Pinna, Maria Chiara e Assuntina Pittiu, Federica Medda, Antonella Casula, Carmela Casula, Marianna Pontis, Federica Medda, Maria Lucia Pillittu, Anna Melis, Silvia Murru, Carmen Maria Dolores Farris, Carmen Pinna, Antioca Loddo, Fioralba e Dina Chia, Raffaella Toro, Maura Batzella, Mariangela Serpi, Antonella Schirru, Stefania Serpi, Rossella Scamuzzi, Annalisa Molino, Francesca Molino, Paola Farci, Lucia Serra.

